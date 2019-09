Orukondwa rwo SADC ma ru rokwa petota no kombanda

Otjomuise- Otupa otuwingi twe koverwa hi ra Africa kehi ko ma nene ndu tjiukwa otjo Southern African Development Community, o u supi o SADC, mapeya a tu munu ombura nduri muna petota na kombanda oruveze orungi re kweze ro ma rokero okuza mu Senina¿i nganduu mu Tjitarazu ombura indji.

Inga ongeri o ma ukiro wo zo nongo wo mwinyo no mbepo yeyuru. Mo ma ukiro wazo kombunda yo mbongarero yombura ndjari mo tjihuro ohongora tja Angola, ihi o Luanda otjiveke tji tja zuko. Posia ozombuke inÿa za ukire kutja o u tokero wa Mozambique; komanene wa Tanzania; outokero wa Malawi; no zo ndendera zo ko u tokero oukoto wa Zambia; o Democratic Republic of Congo (DRC) mo u paranga waro; o u tokero wa Angola o ku pikira ko ngurova no Comoros mapeya atu munu ombura otja tjii roka ohapo petota poo kehi ya nao. “ Rozonÿu nganduu ku Tengarindi ro 2020 mapeya a i roko otja tjii roka poo kombanda ya nao mo tu kondwa otwingi two ru kondwa. Posia ohinga yo u tjiro wa Tanzania ; ohinga yo utjiro wa Tjauana; o u tokero wa Namibia mo u paranga no tjingi tja South Africa na Mozambique no Malawi ko ma nene; outjiro wa Lesotho; ondivitivi ya Zambia; ondjepo yo komanene wa Madagascar; ondjepo yo u tokero wa Angola, Eswatini na Zimbabwe mapeya atumunu ombura otja tjiiroka poo kehi ya nao,”ozombuke ma ze uku nao. Ombongarero yo zo mbuke, o Southern Africa Region Climate Outlook Forum, o u supi o SARCOF, oitja 23, ya sere o ku pitisa o ma ukiro ozo mbuke azehe ku ma ze itaverasana ke kweze ro ma rokero wombura ro 2019/2020 mo SADC. O ma ukiro inga ma ye tara ke kweze ro mbura okuza mu Senina¿i 2019 nganduu mu Seninarindi mo 2020. Oyo yetara ko ma kweze wo mieze vitatu nge mangasana otja nai: Seninarindi-Tjikukutu-Tjitarazu; Tjikukutu-Tjitarazu-Rozonÿu; Tjikukutu-Rozonÿu-Tengarindi na Rozonÿu-Tengarindi-Seninarindi.

Ozo mbuke za ta rere ko vi ¿enge vyo kuvare no mwinyo we yuru mbi tuna ko mwinyo weyuru mo ru kondwa mu muna o El Nino na ngunda ndja pora.

“Okuza mu Senina¿i nganduu mu Tengarindi ee kweze ro mbura enene mo tu kondwa otwingi twa Africa kehi oku pikira komanene. Mena ro mbangu no ma nyinga nyingiro wo mwinyo mo tupa otwingi two mbura, ekweze ro ma rokero ra ha¿ewa mo tupa tune aruhe romieze vitatu mbi mangasana,”ozo mbuke ma zetja.



2019-09-13 09:07:46 14 hours ago