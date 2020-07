Osondoha ovakambure ovengi mave tungukire kotuveze two zo ngumbiro Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Osondaha indi ovana zongamburiro vo zo mbongo peke peke otjimarire totjikando otjitenga okuworongana motjivarero otjinene opp kozonbongo indo zondindi motjivarero atjihe tjinga nambano morukondwa orutjaine ovando mbu ma veworongana averi potjivarero o 2500 poo kehi ya nao.

Ekondwa Oritjaine romazeva wo mo ruveze romouzeu mena romutjise wo Corona Omandaha ouÞuku petjire Oritjavari tjiina ominite okutona omurongo nambari ehi arihen otji ryamene kOndondo Oitjaine pendje nOrukondua rwa Rongo oro nai ndwari arwa yarurwa kondondo ondenga tjazumba aruvaza ondondo oitjavari pendje no vi huro vya Zorongondo, Otjozondjii na Rindirozombandje nai ngunda mbiri mo nndondo ondenga mena ro ma yerururkiro eyap yuva ro vandu mbenondwi yo Corona nai mbavaza 250+. Omazeva wOndondomOitjaine inga ma ye kayanda mu Ndengani tjiyeri 17 mOmurongo nambari youtuku.

Nambano ovandu mbeheri kombanda ya 250 mave yandjerwa oku worongana kehi yo ma zeva no ma zeva wo u veruke noa ma zeva warwe ngeripo poo omatumburiro. Ovandu mberi kombanda ya 250 kavena kuyandjerwa oku worongana pendje nai indi: a) tjiveri po vyungura; b)tjeri omaworonganeno yorupa roharive rwo horomende kutja opo ndondo yo tjiwana atjihe, orukondwa poo ongomainde poo Okambineta poo Ondjuwo yOzoveta ndoovazu omo ndando yotjungura tjayo ohapo; c) Omaworonganeno wo tjo mbanguriro poo orutu oruhanganise; d) Otjimbumba tjovandu tji tjee kurumuna atjiri pamwe poruveze rumwe. Oruveze aruhe omaworonganeno inga mayeso oku kongorera omazeva wo ku rwisa, okutjurura, no ku tizira kehi oma handjaukiro wo Covid-19 otja tji pakamburwa mo ma zeva , omazeva wo u veruke poo kangamwa omatumburiro.

Kangamwa omunausemba mayenene okutjayera kangamwa omaworonganeno pendje nainga ngayandjerwa kutja yehanike no ku toora kangamwa omikambo omizuvakwa okuha¿a omawonronganeno kaa¿i. Omusembamise wo ma woronganeno kangamwa oo omuyesekerise poo otjiuru tjorutu roharive indo nduna otji¿a no ma woronganeno karive ingo, a) maso ku kara no po¿a pu ma petjangwa omana wo va worongane poo b) oku tjita owatjiri kutja pena omatjangero womana wounepo wo ma woronganeno ingo. Ingwi ngu maso okutjanga omana ingo maso a) okutizira orutuu romana ingo pona opawa oure woruveze romouzeu; b) nu tjirwa ningirwa oku ru raisa ko ma kondononeno iyo muna ousemba no c) ondjivisiro yo ma mana inga otjundikwa nu kaisere oku yandjwa ku kangamwa omundu pendje na komundu nguousemba wo kwiimunampoo indu tji ma ipahewa kehi yoveta poo iyo tjombongaruriro. Orutuu ro ma tjangero womana indwi maruso kuraisa ena arihe, onomora yo kauri kondjiukiro poo yombapira youyyenda no nomora yongoze ya kangamwa omundu ngwari po ma woronganeno ingo.

Oruveze indwi otuveze atuhe two ma hongero wokehi nowo kombanda okuza ko Ritjavari matu yenene okuuta noma hongero omu rungu nomu rungu ko zo ndndo zo ko ma rongerisiro ko ma hongero wo mbutiro, inga wo mbutiro ngunda kondondo oitjahambombari noitja muvyu ngunda ama zekarara aza pata posia azeutu no ma hongero tjiyeri 20 ku Suramazeva. Ko zo ndondo oitjaine, oitjatano, oitjahamboumwe, ohambondatu nomurongo omhaongero mayeutu rukwao tjiyeri 3 ku

Katjose.



Ovyuru avihe vyo tuveze two ma hongero maviso oku tjita kutja ovandu mbu maveya potuveze twawo itwi ko ma hongero ve panÿere pomazeva wo ku rwisa, oku tjurura no ku tizira kehi oma handjaukiro wondwi yo Covid-19 otja komazeva wo u veruke no ma zeva warwe poo omatumburiro.

Oruveze indwi omundu auhe maso kuzara okapapeko ko tjinyo ne yuru tjeri po ruveze rwo tjiwana atjihe. Otjivandeke tjomurungu otjimunine matjiyandjerwa poruveze rotjiwana kangamwa indi ndoovazu matjiungurisiwa puno’ kapapeko.



