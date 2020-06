Otjitiro Otjindjandja tjekuru ma tji riyanene Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Okwiisira kovitjitwa peke peke mehi nganduu kouye wopendje katjisupi ongondoroka no ma zepero wo ndekurona ya Africa no mukwatera wa America, George Floyd, ongahukiro kutja OtjiÞiro Otjindjandja nambano tjekuru oku yenena oku riyanena no ku riyama embo riurisiwe nditja “Tjitjekura Tjeriyama”. Ovapyuke mo ma u semba wo mundu mo Namibia, Oritjavari indi varaisire epango rawo. Oro Eyuva Romwatje wa Africa. Tjiyari 16 ku Ngarano, ovanatje mo South Africa yo huurire mo 1976 otji va pirukira omahongero weraka rOtjimburu. Munao o Namibia wina otji reri kwambera kouye oku zemburuka eyuva indi. Posia mo Namibia vaungurisire eyuva indi okuningira kutja ombindi yomu Ndoitji ingwi Curt von Francois, iisapewe pwiiri nai mo murungu wo Ngomiande ya Tjomuise itwarewe koruveze roma pwikiro wo vyune vyo makuruhungi po Alte Feste. Mavetja von Francois kangwari omuwondeke no muute wotjihuro tja Tjomuise otjo vavapa tjivetja nu ngwari tja u tirwe i Jan Jonker Afrikaner. Afrikanera onguri Kakuuoko Kwamukuru Wouye ngwari omunane wOvakwena. “Omakuruhungi wetu yavavaparisiwa orure,” umwe wova pyuke mbaraisiro onyengo kutja ombindi indji iisapewe watjere.

Hildegardt Titus matja otjimbumba tjao nai tjino’ rukosi rokupaha ominwe kembo eyovi komutjemo wokutja ombindi indji iisapewe mo murungu wo pwiiri nai mo murungu wo ngomainde ya Tjomuise. Orutuu indwi ma ru yandjwa ko Ngooneya yo tjihuro. Von Francois wari owo tjimbumba tjorupa rovita rwo huurire yOvandoitji ndwaa ru tjiukwa otjo Schutztruppe. Tjingetjo wina ovimvumba peke peke movihuro ohongora mouye vya karere no ma kawondjero wo mo mivanda okuraisa kutja omwinyo vyo vazoozu ominandengu kehi yourutu indwi Omwinyo Vyovazoozu Ominahepero muvyo mu mwa munikire ovandu mbeno’ matjangwa vOtjiÞiro Otjindjandja tjOvaherero nOvakwena. Ihi otjiraisiro tjokutja Ovaherero-Ovambanderu Genocide Foundation nangwari ina omize mbya zikama mehi mbi hina maa vizukuka poo okuzukurwa i kaa¿I no zo nya nÿa handjauka mouye. Tjingetjo mapemunika ayo wina mo Namibia orini otjiposa tjo TjiÞiro Otjindjandja nai tja zuvaka nu tja handjauka. Otjo tji raisiro ongondjero yo ruwano ro tuveze two ma pwikiro wo vyu¿e vyo ma kuruhungi nai tji tji na ondando yo ku tjanga embo ro ma hongero wOtjiÞiro Otjindjandja mo zo sikore nawina okukara no ma raisiro wo vyune vyatjo. Tjingetjo nai mo Tjozondjii muno’ rutu ndu ma ru tjiukwa otje’ Hika rOtjiÞiro Otjindjandja.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-06-19 09:34:21 | 17 hours ago

