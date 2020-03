O Corona tji ya honapara mo Namibia ma peya aizepa ovandu 400 meyuva-Katjiua Staff Reporter National Khomas

Otjomuise- Okwiisira ko vi varero vyo vaÞi mo ma hi yarwe mbi ri po vandu o 400, 600 nganduu ko vandu o 800 meyuva, ko ru kwato rwa Namibia ma peya averire ovaÞi o 200, 300 po0 400 me yuva ehi tji ra ha pengere o u zeu imbwi mbweri kuramene. Omutjangerepo wo Uhonapare wOmbazu wOvaherero, Onongo Mutjinde Katjiua, ma kwambere ko otjiwana. Ma rire kutja ozo namiti ma zeura noturova. Munao ehi otji rasere oku tunga po¿a pu ma riÞizire otutu itwi poo pu ma tu nyosirwa. Munao ovandu otji ve hasere oku nyinga nyinga posia vekare pozo nganda otjo mwano umwe otjiwa¿a mbu ma tji yenene oku ri tjurura kondwi yo Corona.Katjiua we ri kwambere ko Murari Oritjavari muhuko munene oku yandja ondunge ko tjiwana kutja omutjise mbwa tambuka mouye imbwi nu nai wina mbu ma uhonine o Namibia, ma tji yenene oku ri tjurura vi kuwo. Nai mo Nambia mwa munikire ovandu vane mbena omutjise imbwi, ve vari mberi ovaryange vomahi wo pendje, ovakupasane vevari okuza kehi indi o Romania, no mu rumendu Omundoitji. Ko ru seinina owo wa munirwe mo murumendu omukwatera wa Namibia ngwa karyangere kehi ra Kakazona nu mo ku kotoka a tuurungira mo Nundu Mehi mo South Africa. Katjiua matja ozonamiti ma zeura oturova nu munao otji rasere oku tunga po¿a pu ma riÞizire otutu itwi poo pu ma tu nyosirwa. Matja mo vi huro mumuna ovandu ovengi tjimuna Otjomuise, Ombwenge na Shakati, maiso oku tunga otuveze tjimuna two ma nyosiro wotutu mena ro kutja otwo matuso oku nyosiwa tjinga ovandu avehina maa ve tupaka tjandje owo very mozo ndjuwo va paterwa mo. Nandarire mo ma turiro wo upereke ovandu mu ma vepaterwa omo mu vyarwe ovingi mu muhina omeva, ma pehee kutja ovandu imba mbehupa okusa k eke ngaa keke ve ha varisiwe ovikurya kutja iyohoromende poo otutu otuharupu tu vat ere. Na hina omweze auhe oku vehavarisa okamariva kutja verande ovikurya vyawo. Matja wina ma peso oku kondjwa kutja ovandu imba ve tarewe nu tjazumba mbena Omaha ko zo mbanda vevaze ingo arire vangunda ku ma ve yirere kutja ngunda okuti aku hiyapia, ve riyere ingo nu oure wo vi veke vivari poo nao ve ka ngunda ama very karere kuwo oveni nganduu tji va munu kutja very nawa. Oku kara punganda poo pouhambo wawo no ku hina oku ka raynga tjinene. Matja nai ozosikore zeri moumba mo Namibia zapata nu o South Africa ekuza kerero ra patere kaparukaze ka kuna otji¿a ma tji nyinga nyinga. Tjingetjo katjisupi o Ministera ya Namibia youveruke ya raisire kutja ka ko kure tjingetjo Ovanamibia oku paterwa kangamwa puveri. Nu nao otjiwana otji tja sere oku ri rongerera omapatero ingo. Tjinga oku pepera omutjise imbwi muku honapara ama kuyenda yenda, Katjirua matja nandaku eye onguri ohoromende ozosikore atjapata nganduu komweze outja mhambombari ngwina. “Tjiuri mo Tjomuise oruveze maruya ro ku patwa oha piti mo Tjomuise, nu tjiuri mo Katutura oruveze ma ruya ro ku patwa kutja o hai ko ndoropa,”eye ma ra kiza mo ku kondja oku toka ovandu kutja veute oku rongera oku kara po zo nganda.

