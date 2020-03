Omaraka moutukondwa kayesere okurira wovira nungwari youtukondwa owivni-Kahuure-Marenga Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Okalkpana-Ovira avi morose oruveze no maraka oku ritwa mo ruuma ro ma toororero ndoovazu mavi tjiwa kutja ova kekwa wavyo kanaa taara omatoororero mo Karukondua Komatoororero ko harive ingo. Indji ondunge ndjimaizu ko murwe omukuru no muture wo Karukondua Komatooororero ka Pukiro, Tjitambi Kahuure-Marenga. Kahuure-Marenga uturira muno mo Kalkpana mOrukondua rwa Maheke. Eye ma hungirire ko ma toororero wotukondua o ma yandero wo mbura indji. Matja nai o u ¿epo wo Swapo ya Namibia mbu no nÿero oku toororwa mOkarukondua kOmatoororero ka Pukiro va uta oku nyinga nyinga okupaha oruvara ngunda ovira vyarwe avi hiya kumuka. Mo u ¿epo wo Swapo imbwi wa tamuna Paki Pakarae, Vejama Kanguatjivi, Ileni Henguva na Katjinduu Tjahuha. Kahuure-Marenga matja Okarukondwa Komatoorore ka Pukiro nambano makeso oku tjisekama kutja keye no mu varekwa umwe ngu ma rire omuvarekwa wako akehe kutja owo tjikee tjira tjo porotika posia oko kuma kemunu kutja ongwasere okurira orata yaro. Pendje notjira atjihe oku ya no mu varwekwa watjo otjinin uriri nu porumwe nugnda amatjiso kutja tjayandja omasa ko mu varekwa nguma munuka kutja onguriye, atji pandjarisa omaraka watjo ko mu varekwa nguhina maa tuva tuva. Matja ondunge tjimuna indji omundu uyenena okurandisa kovandu motjiwa¿a airandwa posia tji ya kavaza kombanda ko vanane aikamwina. Ovanane ama vetja owo kavena kumorosa omaraka wawo. Posia Kahuure-Marenga matja eraka karo tjira kaa¿i ovanane va kangamwa otjira tjo porotika okutja kavena oku nambirahi omaraka wawo. “Peri nawa tjimotja eraka randje oro Swanu me twara ko Swanu posia eraka oro rukondwa nu mo ru kondwa moso oku kara nomundu ngu maungura okutunga orukondwa indo. Nove tjiuna omaraka ngu mo nambirahi mo rupanda uriri tjiuhina oku katoorora nainga ngumotja mbakatoorora posia ove waeta ovandu omasere yevari, o ma sere yevari kanaa yetoorora omuvarekwa posia tji wa wongere omasere yevari inga ko mundu worive ingo mapeya otjira iho tji tji taara atjiÞo ndjeta nu no mundu ingo rive rumwe noho amu kataara.” Kahuure-Marenga matja ehungi tjimuna indi ehungi ndikara mo tjiwa¿a posia tji ra kavaza kovanane owo ave horere povira vyawo. Posia matja kangamwa otjira tjasere oku riyaruka no ku rivarura kutja tjiri tjina oruvara oku yenena okutaara Okarukondua kOmatoororero kutja rumwe atji ha nambirahi omaraka watjo ingo nu tjitare ko ku tja nandarire rumwe omuvarekwa owo Swapo porumwe arire ngwa rire ye. Poo Okarukondua oku hina ku ri kwamba ku kaa¿i wo tjira tjo porotika tjo harive nu gwari ke tare mo vanatje mEpukiro mba hongwa nu tji tji na mbu tja huru poo mbu tja suvere arire mbu tja hungama oku veningira oku riyandja kutjo oku tjikuramenapo otjo vavarekwa vatjo otjini otjo tjiwa¿a tjo Karukondua Komatoororeo ka Pukiro. Kutja kangamwa ngwe tjiitavere atjihe tjiyenene oku kurama ko ngotwe ye no kuhina oku ivaiva poo umwe watjo oku ritwara peke mo ha ¿ikiro. Kahuure-Marenga matja indi ehungi ndi hungirwa nandarire po zo nÿiro posia imbyo vira ovini vihanda handa. Posia otji¿a tji ma munu kutja tjaserwe oku rorwa nandarire ovira avi tjangerwa.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-03-13 11:01:39 | 9 hours ago

