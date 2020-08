Ongurova yo zo kowa kaitjiko mena ro Corona Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Ovitjitwa avihe vyo zo kowa mbyari ama vikarako omayuva wo ma suvuiro inga kavitjiko kombunda yaindu o Corona tji ya munikire mo u ¿epo wo mbongo imwe yotu kwise mOtjomuise.

Omuhaamise wEhika rOzombongo zOtukiwse, ndu tjiukwa otjo, Namibia Christian and Apostolic Pentecostal Association,ousuoi o NACAPA, Omuhonge Omunene, poo Archbishop mo mambo warwe, Theo Pura, matja. Tjingetjo Oroviungura o NACAPA maikara nombongarero yoruveze romouzeu okutara mo mu tjize imbwi nai nambano mbu ma unumnika ayo wavaza otuveze two ngamburiro no kuka ondjira komurungu. Omayuva wo ma suviro inga Ovambanderu mo ma turiro inga o Agste Laan mo zo hiriro za Tjomuise wina vari ama ve paturura okomando yawo pupari ama pekara Ombara Otjitambi yawo, Omwara Aletha Karikondua Nguvauva.

Posia otjitjitwa ihi nai tja yarurwa ombunda mena rovivarero vyo korona mbi ma vi yeruruka, nandarire motjihuro ohongora otjinene.

Otjiurumise no tji kendise okoo kutja nai omutjise imbwi mauhonini otjiwa¿a po mbambara yatjo tjinga a wa utu oku Þuna ko zo mbongo zo ngamburiro. Ovandu nai omurongo vombongo imwe mondivitivi ya Katutura mo ma turiro wa Kouherero va mu nikire omutjise imbwi. Owo vari povitjitwa vyombongo indji tjiyari 25 komweze mbwazuko. Ovandu varwe mo mautiro wotjiveke tji tjazuko bari novinenge vyo mutjisem imbwi vari povitjitwa imbi. Munao varwe otji vekeritarisire tji vazuvire nao navehe ovemunikwa omutjise. Posia kaavehe mbari potjitjitwa tjombingo indji nai mbe re tarisa pu ma pehee kutja varwe tji ve keritarisa otjivarero ihi matji rondo. Omuhonge Pura matja otjina ihi otjo vetjizuvire nomasa nu kavena oku tjikambura ondende nu munao opu ma vehaamene muhuka.

Ngunda aperi nao matja ozombongo zo Nacapa aihe wina maiyandja o N$100 okuvatera ovature vomaturiro inga Waloloka mEzorongondo voumbeke mbwa pire okunyanyauka na muÞu okanatje.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-08-07 11:29:46 | 10 hours ago

