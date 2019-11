Ovanyande ovakuru vo tjimbere ve ri purire ko mu kwao Jackson Meroro Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

×

Otjomuise- Orutjandja orukuru ro tji mbere mo Katutura, oro ohapo komurugnu wo ngutukiro ndwari rumwe ro u tomeno wo tjinbere mo Katutura, omayuva wo ma suviro ngazuko rwa tji tukire na ru ya ruka kotjikuru.

Orutjandja indwi ku ndinondi ru tjiukwa otjo ru tjandja rwo NFA, ndiri ehika ro tjimbere mo Namibia. Tjinene ovira peke peke vyehi pu vi rirongerisira. Posia Oroviungura rwa harere otjivara tja peke. Imba mbanjanda puna omunyande omukuru wo Hungry Lions no African Stars, Jackson Kotjiuru Meroro, ve ri zemburukiro no mu kwao ingwi nguvanyanda pamwe eye nai wo zo mbura ndai tjinga aa tjitire ozombura o 60 mu Ndengani, nu wina tjinga morutu aye heri munu nawa. Ovanyande imba vari no tji tjitwa tja peke tjo ku vatera omunyande omukwao ingwi. Mo zo horoose zo tji tjitwa ihi mwari Billy Tuahepa, Kateacher Collin Usurwa na Carlos CK Kambaekua. Tjiyari 16 ko Ndenga¿i Meroro otja tji tire ozombura o 60 ovakwao imba tji ve ku ma terere ave twaerere otjikoyorwa. Posia opu va munine kutja otjikoyorwa itji kanaa tji mu vatere omayuva na veya nondunge yo ku sembamisa otji tjitwa pu ma ve mu wongore okamariva. Otji tjitwa ihi tja karerero ko Oroviungura nda zuko na tji nana ovandu okuza minda peke peke ovengi mbatarera na ve kara no nyune no ma nyandero wa Meroro wo tjimbere otjo nyose yap eke yao. Ovira peke vya karere norupa mo tji tji twa ihi muvyo mu mwari o Hungry Lions, African Stars, Epukiro Masters na wina Omurari.Pendje no ma hore wo tjimbere wina otjimbumba tjo vihumba ihi o Sigera tja CK tja yorokisire ovimbumba. Wina pa to ke rerwe ongurova yoviritje mo mwano imbo mukuru. Mena ro nÿoneno onene yo tji tjitwa ihi, ovasembamise vatjo very pura kutja kavena kuyandera pu Meroro uriri nugwari wina mave taviza kovanyande vare ovakuru mbu ve heri mongaro onÿakame ye hupo no u veruke.



2019-11-22 08:52:14 | 16 hours ago