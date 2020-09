Ozondondo zo ma hongero kazena kupaturikira tjimwe Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Ozondondo azehe zo ma hongero kaze na kupaturikira rukwao tjimwe otja komazuvarisiro wo tjiuru tjehi otjiveke tji tja zuko kutja ovahongwa maveso oku yaruka no ma hongero wao.

O Ministera yOmahongero, Oviperendwa nOmbazu, Anna Nghipondoka, mo ru tuu kozombuze erero wa tjivisire kutja okuza no ma tiasaneno kune’ hika ro zo miÞiri, indi o Namibia National Teachers Union, ousipu o Nantu, ovahongwa nambano ma ve yaruka mo ma hongero omayuva peke peke otja ko zo ndondo peke peke.

Munao, Omandaha ndimariya, tjiyeri 7 komweze mbutunawo, Ndenga¿i, ozondondo mo tu kondwa atuhe mehi pendje na Khomasa, nÿu ma ze tengepo okuyaruka ko ma hongero ozetja 7,8 no 9. Omandaha ndi ma rikongorere tjiyeri 14 komweze imbwi aku kongorere 4,5 no 6 nu Orukondwa rwa Khomasa tjeri otji ma ruutu no 7,8 no 9. Nu tjiyeri 21 komweze imbwi, Ndenga¿i arire ozondondo inÿa o zo ko murungu wo mautiro wo ma hongero no 1,2 no 3.

Ngunda aperi nao, Epukiro mariumwa iyo Corona! Orata yOkarukondua Komatoororero, Vejama Kanguatjivi, marakiza. Erakiza indi Kanguatjivi we ri yandjere Oritjatatu enamwinyo mo Murari wondjivisiro Ombanranga wo NBC mo ngoramambo ye yapa yuva indji Keetute ndjari no mu pitise ohongora koruuri, Tjizo Tjaveondja. “Tji ma tuhungire nai Okarukondua kandje karire ohambo yoo Erongo oo Mbae noo Tjomuise ku ma kuutuka ovivarero mweya omutjise wo Corona weya wamunikwa owatjiri,” Kanguatjivi wa yauza.

Otjo tjiri kutja omutjise imbwi wavaza Epukiro tjinga otjihuro ohongora tjOrukondua rwa Maheke, Epako, omweze mbwazuko ovivarero vya imba mbamunika omutjise imbwi avyautire oku munikwa. Ape omweze mbwazuko auyerike, ovandu avehe mbamunikire omutjise imbwi morukondua, okutwako no kwiisako, veri po 50. Ovivarero imbi ngunda nai kaviya hanewa kokutja tjii nu mOmaheke ovyo Karukondua Komatoororero kene moutukondwa wa Maheke hambombari. Ovyo nai viraisiwa uriri kutja ovyo tjihuro ohongora tjo rukondwa, ihi Epako. Pu ma pehee kutja mapeya nandarire ovingi vya avirire ovyo Karuikondwa Komatoororero kemwe mOmaheke, tjimuna Epukiro.

Omweze mbwazuko, mburi Katjose, ape eyuva arihe peraisiwa omundu umwe poo vevari okuza mEpako ngwa munikwa o Corona. Omwez tjingewo meyuva rimwe uriri otji varero tjo kombanda mbanda tjovandu mbamunika o Corona tja vazere ovandu omurongo (10) mo rapota yorupa rouveruke tjiyari 18 ngunda tjiyari 14 avari vetano (5). Tjitjiri ongahukiro kutja omutjise imbwi mauhonine Orukondwa rwa Maheke, noutukondwa waro wo ma toororero, mu muna Okarukondwa Komatoororero ka Pukiro wina.

2020-09-04 12:11:20 | 18 hours ago