Ozosikore ngazepate-Ovakwatera

Otjomuise- Oruwano rwa Namibia ro zo miÞiri, indwi o Teachers Union of Namibia (TUN), no vi mbumba vyo tutu two vakwatera matutja o Ministeri yOmahongero ndinondi yaso oku tjivisa kutja otuveze two ma hongero okuza ko Mandaha ma tu pata nganduu kondjivisiro yarwe.

Sandy Tjaronda, omuhungirire po wo tjimbumba ihi, matja. Oritjavari ovimbumba imbi vyari no mbongarero ovyo pu vya tiere kutja ozosikore ngaze pate mena ro Covid-19 ndji ma ihonaparereko.

O Namibia Oritjatatu otji razuvire ombuz ombi yo mundu outja muvyu okuto’ Corona. Oministera yOuveruka nOzombatero zOmbwiro yOtjiwa¿a, Onganga Kalumbi Shangula, Oritjatatu otja tjivisire kutja omukazendu wo zo mbura o 44 wa Zorongondo waÞire. Matja omuti wa twa rewa komanimit yo horomende ya Zorongondo tjiyari 21 komweze imbwi ayena ovikanena vyo Corona natja eye wna wari nomitjise vyarwe. “Eya tja yakurwa mo namiti wa tarewa no mamunika kutja uno mujtise imbwi. Ongaro yauta oku zunÿapara omayuva otja tji ma ye kayenda no Ritjavari atu mu pandjara,” Shangula matja.

Ngunda aperi nao Otjirta tjOrukondua rwa Khomasa tja ya rukiro kondondo ondenga yo mo ruveze rouzeu okuza ko Ritjavari indu omuungure watjo umwe tja mu nikire o Corona. Munao ovaungure vomberoo onene yotjirata ihi okuzam,ba nai maveungurire pozoyao oure wo ma yuva o 14 nganduu tjiyeri 12 ku Katjose. Mokuteza kutja oo une mbu ma peya va toora oondwi indji mo vaungure votjirata ihi, ovaugnure avehe ma ve ningirwa oku keriraisa ko Ministeri yOuveruke no ku ungura kunayo kutja vetarewe.

Tjingetjo oruveze ro ma hongero wokehi mOtjomusie indi o Suiderhof, nai rwa ngund arwa kuramisa omahongero wo mu rungu no mu rungu okuza kOritjatatu nganduu kOmandaha indu omuhongwa umwe tja ri no ma hakayeneno kuna ingwi ngwa munikwa omutjise imbwi. Tjingetjo Otjirata tjOtjiwa¿an Omandaha tja tjivisire kutja matji pata ovitjitua vyo mberoo yatjo oiri ndjo oure wo ma yuva o 14 umwe wo va ungure vatjo tja munikirwe o Covid-19. Okuza ko Mandaha tjiyari 27n okutja ovaungure vatjo otji vautire oku ungurira okuza po zonganda.

Ngunda peri nao o Ministera yOmahongero wOmbutiro, Oviperendwa nOvyungurwa nOmbazu, Anna Nghipondoka, matja o ministeri ye ya kara no ma tarero oku tuurungira morungovi oku tara kutja otuveze two mahongero ko zo ndondo inÿa o 4,5,6,8 no 10, ozo ndari aza kuramene oku paturuka Omandaha tjiyeri 3 ku Katjose nga ze paturuke poo indee? Nghipondoka matja omatarero inga ngari motukondwa atuhe o 14 twehi, yari oku tara kutja otuveze two ma homgero twa ro ngerere oma paturukiro inga. Owo ya tjitwa no ma tiasaneno nEhika ra Namibia rOzomiÞiri, Namibia National Teachers Union (NANTU), nu wina yari oku tara kutja otuveze itwi ma tu ritizire pomazeva wondjeverero wo Covid-19 no kutja tuna omakee tokero. Oritjatatu rotjiveke ihi ondari eyuva eseinina ro kutja otuveze two ma hongero peke itwo twa ziririre ko ma tarero inga.

Omatjangwa ya woronganisiwa okuza mo ma tjangwa peke peke wo Nampa



2020-07-31 11:00:56 | 18 hours ago