Tjatoro! Orata Ueseuapo matja Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- TjaÞoro! Imbwii oomwano omuhona Hivirikee Uaseuapo mbwa yakurire ombuze ndjiheri ombuze otjate yokutja Orukondwa rwa Rongo aruhe nambano rwa pata kapena oma nyinga nyingiro.

Tjimuna ehi rihe tji ra patere mena ro mu tjise wo Corona. Posia tjiyari yevari komweze imbwi ari paturuka na ri vaza ondondo oitja tatu yo mo ruveze rouzeu. Posia Otjihuro tja Zorongondo atji yarurwa kondondo ondenga mena ro mu tjise wo Corona mbwa munikwa mo va ture votjihuro ihi nawina muwo mumuna ovahinge vo ma temba wo mi twaro omizeu. Oma puka pukamisiro wo mutima we inga iyondiero indji Orata Uaseuapo we ye raisire Oritjavari mu Keetute eye tja yandjere ozondjivisiro peke peke zo u Honapare wa Zeraeua wOmbazu kovature va Matjete na Tjohorongo. Omandaha komurungu wa Ritjvari omapatero wa Zorongondo tjiyari ama ye yanda, otjiuru tjehi, Onongo Hage Geingoba, otja tjivisire kutja omapatero inga nambano ya tandavarisiwa kErongo arihe oure wo viveke vivari mena ro me ritjindiro omavi wovature. Munao Erongo arihe otjirapatere ouÞuku wa Mandaha tjiina ominute okutona omurongo nambari yo u Þuku kutja ritjire Oritjavari. Omapatero inga wina ngu ma yeÞunu ko resevate ya Matjete ndjiwira kehi yo Karukondwa Komatoorore ka Daures, oure wo vi veke vivari ngandu tjiyeri 22 komweze imbwi kehi yeho’ twe ro tjimbumba tjorupa rouveruke rohoromende ro Covid-19. Oviveke viavir poo omayuva o 14 ooruveze rondwi yo Corona ndwii nyomoka morutu romundu oku yenena oku munikwa kutja unayo poo indee tja nanwa ombinÿu ye na ihindwa kozo nganda ozondare zo mi tjise mo zo mbinÿu zovandu. Omapatero inga, mu vyarwe ovingi mayehe kutja ovature avehe vo Rukondwa rwa Rongo kavesere oku nyinga nynga nandarire okupita mozo ndjuwo zawo pendje naindu oma nyinga nyingiro inga tjiyeri waimba mba yanjderwa kehi yo ma zeva. Poo tjeri oku paha omiti, ovikurya, ko vyombanguriro, ozombaanga na ko mapangero. Okukaranda ovikurya kena kurira ondjuwo aihe nungwari omundu umw uriri.

Kae Matundu-Tjiparuro

2020-06-12 09:49:24 | 16 minutes ago

2020-06-12 09:49:24 | 16 minutes ago

